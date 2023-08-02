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Alkollü sürücü çelik bariyerlere çarptı

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Alkollü sürücü çelik bariyerlere çarptı
Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde bugün meydana gelen kazada alkollü sürücü 32 yaşındaki Hüseyin Ölmez direksiyon hakimiyetini kaybederek çelik bariyerlere çarptı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Ölmez 95 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GA 487 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sağ tarafında bulunan Hocaoğlu Akaryakıt istasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde yoluna devam eden GA 487 plakalı araç, çelik bariyerlere tekrar çarptıktan sonra yolun sol tarafına savrularak durdu.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
 
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