Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olarak görev yaparken suç dosyası kapatıp karşılığında rüşvet almakla suçlanan Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi ve tutuklu yargılanmak üzere Cezaevi’ne gönderildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı süre içerisinde 2016-2017 yılları arasında suç dosyası kapatıp karşılığında rüşvet almakla suçlanan Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, tutuklu yargılanmak üzere Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

“Kamu görevlisi tarafından rüşvet alma”, “Resmi evrak sahteleme” ve “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” suçlamaları ile aleyhinde dava açılan polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan’ın yargılanma süreci dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Aleyhinde getirilen suçlamaları reddeden Altan, duruşma sürecinin başlayacak olması nedeniyle, hükümsüz tutuklu olarak yargılanma sürecini Merkezi Cezaevi’nde geçirecek.

Ali Savaş Altan dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Sanık, 7 davadan itham edildi. Sanık aleyhine getirilen davalara “kabul etmiyorum” şeklinde yanıt verdi.

Sanık, duruşma sürecinin başlayacak olması nedeniyle, hükümsüz tutuklu Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Ali Savaş Altan’ın itham edildiği davalar şunlar:

“Rüşvet almak, "menfaat temini için sahte, gerçek dışı ve hukuka aykırı evrak düzenlemek, imzalamak, tasdik etmek ve vermek”, “sicillerde sahtekarlık yapmak", "tanıkları yalan ifade vermeye teşvik etmek", Görevi kötüye kullanmak", “Görevi ihmal etmek”, kamu görevlilerinin sahtekarlık yapmaları ve emniyeti suistimal etmeleri.”

