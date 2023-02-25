Ağır yaralamaya üç yıl hapis

Kalkanlı'da cam şişeyi kırıp bir kişiyi yüzü ve boynundan ağır şekilde yaralayan Ömer Faruk Emir, üç yıl hapis cezasına mahkum edildi

Kalkanlı'da meydana gelen “Ağır Yaralama” suçundan yargılanan sanık Ömer Faruk Emir’in aleyhindeki karar dün açıklandı.

Sanık, 14 Ekim 2022 tarihinde, Kalkanlı'da, Sarmaşık Sokak üzerindeki masasına gelip, kavga çıkaran A.G.’yi tasarrufundaki camdan mamul şişeyi kırıp yüzü ve boynundan ağır şekilde yaralamıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Barkın açıkladı. Barkın, sanığın aleyhine getirilen Ağır Yaralama suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi bir suç olduğunun altını çizdi. Vedia Berkut Barkın, müştekinin şikayetini geri çektiğini ancak kamu yararı gereği sanığa caydırıcı ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

