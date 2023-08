Acılı Ailenin Adalet Haykırışı

İskele'de eğlence mekanında 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz'in dövülerek öldürülmesiyle ilgili zanlılar Hasan Yazıcı ve Cüneyt Gökkaya yargılanıncaya kadar 1 ay cezaevine gönderildi

İskele'de Breeze isimli eğlence mekanında 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz'in dövülerek öldürülmesi sonrası, zanlı durumunda olan Mehmet Yazıcı ile Doğu Ömer Alçıner yeniden mahkemeye çıkarıldı.Polis, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi. Polis, 10 Ağustos’ta saat 03.20’de İskele’de faaliyet gösteren Breeze isimli disko içerisinde huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle zanlı Mehmet Yazıcı’nın sağ eliyle Mavideniz’in yüzüne bir yumruk attığını, Mavideniz’in başını zemine vurmasının ardından, zanlı Doğu Ömer Alçıner’in ayağı ile yerde yatan Mavideniz’in bir kez sağ koluna, iki kez de başına vurarak ölümüne sebebiyet verdiğini açıkladı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Mavideniz’e yaptıkları kontrolde hayati bulguya rastlamadıklarını ifade eden Polis, Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Mavideniz’in hayatını kaybettiğinin anlaşıldığını söyledi.Polis, güvenlik kameralarından yapılan incelemede, zanlıların Mavideniz’i ağır suretle yaralayıp, ciddi şekilde darp ederek ölümüne sebep olduklarının görüldüğünü kaydetti.Polis soruşturma kapsamında zanlı Mehmet Yazıcı’dan kan örneğini alındığını ancak zanlı Doğu Ömer Alçıner’in kan örneği vermeyi reddettiğini ifade etti, zanlı Doğu Ömer Alçıner’in 215 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ifade etti.Olayda hayatını kaybeden Mavideniz’e yapılan otopside ölüm nedeninin öldürücü nitelikte darbeye bağlı olduğu belirlendiğini aktaranPolis, her iki zanlının 11 Ağustos’ta mahkemeye çıkarıldıklarını, haklarında 3’er gün tutukluluk kararı alındığını belirtti.15 KİŞİNİN İFADELERİ ALINDIKamera kayıtlarının incelendiğini, eşkalleri belirlemek için çalışmaların yapıldığını dile getiren Polis, olaya karışan 15 ismin tespit edildiğini, bu kişilerden ifade alındığını kaydetti.Soruşturma kapsamında yeni isimlerin ortaya çıktığını aktaran Kemaneci, zanlıların Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Polis olayın ülkede infial yarattığını söyleyerek, her iki zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç, her iki zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Diğer zanlılar Hasan Yazıcı ve Cüneyt Gökkaya ise, darp ve vahim zarar suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı, iki zanlı, yargılanıncaya kadar 1 ay cezaevine gönderildi. Hüseyin Mavideniz 'in aile si, İskele Kaza Mahkemesi'nde isyan etti. Acılı dayısı“Benim çocuğum Kıbrıs sevdalısıydı. Babasının rahatsızlığı için adaya geldi, eğlenmek istedi kafasını ezerek öldürdüler” dediİskele'de Breeze isimli eğlence mekanında dövülerek öldürülen 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz 'in aile si, İskele Kaza Mahkemesi'nde isyan etti.Hüseyin Mavideniz, 10 Ağustos sabahı gittiği eğlence mekanında aldığı bir yumruk darbesiyle yere düşmüş, ardından yerdeyken yüzüne basılarak, olay yerinde can vermişti.Cinayete kurban giden 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz, biri 6 yaşında diğeri 2 aylık olmak üzere iki erkek çocuk babasıydı."Hesabı sorulacak", "Cenazede yanımızda kimse yoktu", "Hem parasını alacaklar hem de çocuğu öldürecekler", gibi ifadeler kullanan aile yakınlarının öfkesi ve üzüntüsü gözlerden okunuyordu.Aileler Mavideniz’in öldürülmesine ilişkin ‘adalet’ istediklerini, olaya sebebiyet verenlerin adil şekilde yargılanarak en ağır cezayı almaları gerektiğini savundu.Hüseyin Mavideniz'i 13 yaşından itibaren İngiltere'de büyüten dayısı "Hüseyin Mavideniz, “Çok büyük iş adamı olacaktı. Geçen hafta büyük bir iş yerinin sahibi olmuştu... Tek umudu çocukları için Kıbrıs'tan ev almaktı. Babasının acil durumunu öğrendiği için Kıbrıs'a gelmişti. Ülkemde oğlumu öldürdüler" dedi.Mavideniz’in ikinci çocuğunun yaklaşık bir ay önce dünyaya geldiğini ifade eden acılı dayı Hüseyin Mavideniz’i kendi büyüttüğünü babasının ayaklarının kesileceği için ülkeye geldiğini söyledi.Hüseyin Mavideniz’in dayısı, “Benim çocuğum Kıbrıs sevdalısıydı. Babasının rahatsızlığı için adaya geldi, eğlenmek istedi kafasını ezerek öldürdüler. Güvenlik demek bir yerin emniyetini sağlamak demektir. Güvenlik görevlisi kimseye vuramaz, kavgayı engeller, polisi arar. Ben eminim buradaki bu güvenliklerin devlet tarafından verilen bir sertifikaları ve eğitimleri yoktur.”“Ben çocuğumu Amerika’ya yollamadım ki korkayım. Ben çocuğumu ülkeme yani evime yolladım “ifadelerini kullanan acılı dayı Mavideniz’in geçtiğimiz ay bir çocuğu daha olduğunu ifade ederek iki çocuğun yetim kaldığını kaydetti.Kendisinin 21 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Mavideniz'in dayısı, 'ben oğlumu dışarıya nasıl yollayacağım?' diye sordu. Hüseyin Mavideniz 'i 13 yaşında İngiltere'ye yanına aldığını dile getiren dayı, Mavideniz'i kendisinin büyüttüğünü ve bu günlere getirdiğini belirterek, Hüseyin Mavizdeniz'in daha 6 hafta önce ikinci kez baba olduğunu, tek hayalinin KKTC'den ev alarak ailesiyle birlikte burda yaşamak olduğunu anlattı."Bunları hayal eden çocuk, çok sevdiği ülkesinde öldürüldü" diyen Mavideniz'in dayısı, "Benim çocuğumun kafasına vur vura öldürdüler, ben şimdi yurt dışındaki çocuklara Kıbrıs'ı nasıl anlatayım?" diye sordu.