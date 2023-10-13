92 sahte reçete tespit edildi

Sahte reçete vurgununda tutuklanan Dr. Özel Bindayı ve Eczacı Mustafa Faruk, teminatla serbest bırakıldı

Sahte reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında polis tarafından tutuklanan Doktor Özel Bindayı ve Eczacı Mustafa Faruk yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, Boğazköy’de faaliyet gösteren Alev Faruk Eczanesi’nin Ocak-Temmuz ayları arasında sosyal sigortalara 3 bin 317 adet reçete gönderdiğini söyledi. Polis, gönderilen bu reçetelerden bin 247 adedinin doktor Bindayı tarafından yazıldığını ifade etti. Polis, söz konusu eczanenin Ağustos ayında ise sosyal sigortalara 358 adet reçete gönderdiğini söyledi. Polis, bu reçetelerin 92 tanesinin sahte çıktığını belirti. Polis, 92 sahte reçeteden 35 tanesinin Bindayı tarafından yazıldığını açıkladı.

Mesele kapsamında birçok ifade aldıklarını, birçok evrak incelediklerini kaydeden polis, zanlılar için teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmaları ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

