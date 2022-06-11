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8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı

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Lefkoşa’da beş farklı iş yerine girerek hırsızlık yapan Nabeel Nabeel’in 8 yaşındaki kız çocuğuna parkta cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı

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8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı
 
Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal ve Alıkoyma Çocuğun Cinsel İstismarı,  Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat suçlarından tutuklanan zanlı Nabeel Nabeel mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, zanlı Nabeel Nabeel’in 6 Haziran’da Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan çocuk parkı yanında oynayan 8 yaşındaki kız çocuğunu kendisine yemiş alacağı hususunda kandırarak çocuğu parka götürüp cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.
Polis, zanlının tespit edilmesine müteakip yapılan soruşturma esnasında toplamda 5 farklı iş yerine girerek farklı miktarlarda para ve alkollü içkileri de sirkat ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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