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641 gündür kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa’da şüpheli görülen Immanuel Dejene Galaye’nin üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde olan öğütücü ele geçirildi. Zanlının 641 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

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641 gündür kaçak yaşıyordu
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Lefkoşa’da gerçekleştirilen polis kontrollerinde ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen, ayrıca üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan Esvatini uyruklu Immanuel Dejene Galaye dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olguları polis memuru aktardı.
Polis memuru, 1 Eylül 2023 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin denetimlerde şüpheli görülen Immanuel Dejene Galaye’nin Adli Şubeye götürüldüğünü söyledi.
Polis memuru, zanlının üzerinde arama yapıldığını, Galaye’nin tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olan öğütücü tespit ettiklerini ifade etti.
Polis memuru, muhaceret kayıtlarının kontrol edildiğini, Immanuel Dejene Galaye’nin 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren 641 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.  Polis, zanlının sözlü beyanında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan 3 gramını 400 TL’ye aldığını söylediğini aktardı.
Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, ülkede yasal statüsü olmayan zanlı Galaye’nin 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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