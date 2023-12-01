629 gündür kaçak yaşıyordu

Ülkede 629 gündür kaçak yaşadığı tespit edilen Fırat Çalık, depremzede olduğu için KKTC’ye geldiğini, burada anne ve babasının yaşadığını söyledi. Mahkeme, Çalık’ı cezaevine gönderdi

Ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen Fırat Çalık tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29 Kasım 2023 tarihinde zanlının yapılan muhaceret kontrolünde ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, 629 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kalan zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, depremzede olduğu için KKTC’ye geldiğini, burada anne ve babasının yaşadığını söyledi. Yargıç, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

