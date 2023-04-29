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5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

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Lefkoşa’da bir kreşte rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan 5.5 aylık bebeğin uyandırılmaya çalışıldığı, doktorun çok ağır kalıcı hasar olabileceğine yönelik bilgi verdiği, ayrıca hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından dört yıldır kaçak işçi çalıştıran kreşe soruşturma başlatılacak

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5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi sürüyor
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Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan  kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Brenda Ngange Emade mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fezile Kesat, olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan  kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını anlattı.
Polis, bebeğe kreşte zanlı Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildikten sonra solunum arestinin gerçekleştiğini ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı. Polis, yapılan soruşturmada zanlı Brenda Ngange Emade’nin 9 Maysı 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu yerde kaçak olarak çalıştırıldığının ilk etapta tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti.
Polis, söz konusu okul öncesi kreşe de soruşturma başlatılacağını söyledi. Polis bebeğin doktorundan alınan bilgide uyandırılmaya çalışıldığı ve çok ağır kalıcı hasar olabileceğine yönelik bilgi aldıklarını ayrıca hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.
Polis, soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksatlı zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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