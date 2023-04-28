52 araç daha trafikten men edildi

Polisin denetimlerinde bir gecede 748 sürücüye ceza kesildi, 52 araç trafikten men edildi

Polisin üç ilçede gerçekleştirdiği asayiş ve trafik denetimlerinde 46 kişiye kumar, 748 kişiye de trafik suçu nedeniyle yasal işlem yapıldı, 52 araç da trafikten men edildi.Önceki akşam Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt polis müdürlüklerinin sorumluluk sahasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi yapıldı.Gazimağusa’daki trafik denetimlerinde bin 50 araç sürücüsü kontrol edilirken, 2’si sürüş ehliyetsiz, 29’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanan 175 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 15 araçsa trafikten men edildi.Girne’deki trafik denetimlerinde bin 245 araç sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerden 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 1’i sürüş ehliyetsiz, 35’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmaktan toplamda 250 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç ise trafikten men edildi.Güzelyurt’ta ise 950 araç sürücüsü kontrol edildi, 59’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere toplam 323 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 5 araçsa trafikten men edildi.