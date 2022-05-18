51 yaşında kalbine yenildi

İskele'de bir siteye ait oyun parkı içinde aniden rahatsızlanan Mehmet Sarıyıldız (E-51), yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 19:30 sıralarında meydana geldi.
Salamis Otel Casino'da Slot Müdürü olarak görev yapan Mehmet Sarıyıldız’ın ölümü ailesi başta olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
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