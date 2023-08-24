47 kişi, kredi kartı dolandırıcılığı mağduru

Kredi kartı dolandırıcılığında 4 milyon TL’ye yakın vurgunla ilgili yürütülen soruşturma derinleşti, polis olayla ilgili 2 kişinin daha arandığını açıkladı. Polis, 72 karttan çekim yapıldığını, 47 kart ile yapılan 105 işlemle ilgili kart sahiplerinin şikayette bulunduğunu aktardı



“Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına aykırı hareket etmek”, “Bilişim sistemleri kullanılarak kredi kartlarında sahtecilik yapmak”, “Sahte resmi belge düzenleme, Tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı İsmet Koca, yeniden mahkemeye çıkarıldı, hakkında 6 gün daha tutukluluk alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis memuru,10 Ağustos’ta bir bankadan bazı şahısların kredi kartlarından rızaları olmaksızın bir işyerine ait pos cihazı aracılığıyla mail order yöntemi ile birçok işlem yapılarak, yaklaşık 4 milyon TL’nin konu iş yerinin hesabına aktarıldığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Yapılan soruşturma sonucu Cihangir’de faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd.’in sahibi İsmet Koca'nın tespit edilerek, tutuklandığını aktardı.

Zanlının iş yerinde arama yapıldığını kaydeden polis, şirkete ait fatura bloğu, işlemleri yaptığı pos cihazı, ve içerisinde mail order formları bulunan laptop, birçok yabancı şahsa ait pasaport ve kart bilgileri bulunan 2 adet cep telefonu, kartlardan çekilişleri gösteren birçok slip ve para kasasında da yaptığı işlemler sonucu aldığı 40 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının 23-30 Temmuz tarihleri arasında, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait kartları birçok kez mail order sistemi ile kullanarak, 3 milyon 617 bin TL’nin sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı.

“PARANIN BİR KISMI ÇEKİLDİ”

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi. Zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 10 adet sahte faturayı düzenleyerek, konu faturaları bankaya vererek tedavüle sürdüğünü belirtti.

105 İŞLEM…

Polis, iş yerinde ele geçirilen fatura bloğunda yapılan incelemede 12 adet kesilip tedavüle sürüldüğüne inanılan ve 14 adet de tedavüle sürülmek üzere hazırlanmış olduğuna inanılan fatura tespit edilip bu yönde de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Zanlının toplam 72 karttan mail order yöntemiyle çekim yaptığını aktaran polis, 47 kart ile yapılan 105 işlemle ilgili kart sahiplerinin şikayette bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, 3 kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 13 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyleyen polis, ayrıca hesapları kullanılan 7 kişinin daha şikayetçi olduğunu, böylelikle bankadan çekilen paranın 2 milyonu aşkın kısmıyla ilgili kart sahiplerinin şikayetçi olduğunu açıkladı.

Meseleyle ilgili 32 ifade alındığını kaydeden polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede iban, kart slipi, bazı şahıslara ait pasaportların resmi, ses ve video kayıtları tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru zanlının cep telefonunda ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü, yeni bulgular elde edilebileceğini dile getirdi.

“47 KİŞİNİN ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞI YOK”

Polis memuru, kartlarından çekim yapılan 47 şahsın muhaceret kayıtlarının incelendiğini; ülkeye giriş-çıkışlarının olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının tutuklu bulunduğu süre içerisinde yapılan soruşturmada ayrıca Doğancı köyünde bir işletmeye pos cihazı taktırdığına ve o cihazdan da çekim yaptığına dair kanıtlara ulaştıklarını dile getirdi.

Zanlının başka adreslerde başka pos cihazlarıyla da çekim yapmış olabileceğini ifade eden polis, bu yönde geniş çaplı soruşturma yürüttüklerini açıkladı.

Polis memuru, ayrıca zanlının başka bir şahıs adına olan 15 bin TL tutarındaki çeki ciro edip, bir şahsa vererek, bankada bozdurttuğunu, bu nedenle hakkında çek sahteme ve tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, alınması gereken ifadeler ve emareler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 2 şahsın arandığını belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlı hakkında 6 gün daha tutukluluk emri verdi.

