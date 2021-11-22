27 yaşında kalbine yenildi

Girne’de, 27 yaşındaki Nurseda Ertürk, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05:40 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertürk’ün ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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