27 yaşında kalbine yenildi

Girne’de, 27 yaşındaki Nurseda Ertürk, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05:40 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulansla Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan Ertürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertürk’ün ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.