banner913
banner932
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
Lions kulüpleri ile İnsan Hakları Platformu sanal söyleşide biraraya gelecek
9 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'a destek belirtti
9 0
 
Ataoğlu, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı
Ataoğlu, Erdoğan’ın KKTC’yi tanıma çağrısını memnuniyetle karşıladı
8 0
“Yasalar süratle AB’ye uyumlu hale getirilecek”
“Yasalar süratle AB’ye uyumlu hale getirilecek”
7 0
''Rum tarafı kötü niyetli''
''Rum tarafı kötü niyetli''
13 0
Üstel’den AP’ye kınama
Üstel’den AP’ye kınama
16 0
“Kamu personeli suçları arttı”
“Kamu personeli suçları arttı”
22 0
banner964

23 yaşındaki genç ölü bulundu

banner476

Lefkoşa’da Muhammed Bedi Avcı isimli 23 yaşındaki genç, park yerinde ölü olarak bulundu

banner974
23 yaşındaki genç ölü bulundu
banner971
Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Merkez Lefkoşa yakınlarında kaldığı apartmanın park yerinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması sürerken genç adamın kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. 
Muhammet Avcı’nın taksici olduğu ve çevresinde çok sevilen bir genç olduğu öğrenildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.