23 yaşındaki genç ölü bulundu

Lefkoşa’da Muhammed Bedi Avcı isimli 23 yaşındaki genç, park yerinde ölü olarak bulundu

Lefkoşa’da sakin 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Merkez Lefkoşa yakınlarında kaldığı apartmanın park yerinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması sürerken genç adamın kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.Muhammet Avcı’nın taksici olduğu ve çevresinde çok sevilen bir genç olduğu öğrenildi.