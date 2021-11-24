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21 yaşında genç evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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21 yaşında genç evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti
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Girne’de dün saat 18.30 sıralarında, 21 yaşındaki bir genç, evinde ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis bültenine göre, Godswill Onyeka Nnamdi (E-21),  kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Nnamdi’nin cesedi üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan yine Girne’de önceki gün ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Nurseda Ertürk’ün ölüm nedeninin tespiti için, yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı.

Ertürk’ün ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

RESMİ EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

Lefkoşa’da Lokmacı kara giriş kapısından dün öğle saatlerinde güneye geçmeye çalışan iki kişinin sahte evrak sunduğu ortaya çıktı.

C.E.O.(E-34) ve C.I.O.’nun (E-26) tasarruflarında bulundurdukları başka bir ülkeye ait sahte pasaportları güneye geçmek için görevli memurlara vermeleri üzerine tutuklandıkları ve haklarındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gönyeli’de kanunsuz ateşli silah bulunduran bir kişi tutuklandı.
Dün saat 18.00 sıralarında polis ekiplerinin operasyonu sonucunda, E.E.’nin (E-35) tasarrufunda, 7,65 mm çapında bir tabanca ve tabancaya ait şarjör bulunarak emare alındı.

E.E. tutuklandı.

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