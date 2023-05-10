2 bin 38 gündür kaçak yaşıyordu!

İstifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen Takudzwa Arnold Gada’nın ülkede kaçak olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, Gönyeli’de apartman dairesinin penceresinden istifra etmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip düşen 26 yaşındaki Takudzwa Arnold Gada’nın yaralandığını ve hastanedeki tedavisinin ardından “KKTC’de ikamet izinsiz bulunma” suçundan tutuklandığını belirtti.
Polis, zanlının 2 bin 38 gündür kaçak olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
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