19 yaşındaki kıza tecavüz

Girne’de Nijerya uyruklu kişi, kendisi ile birlikte olmak istemediği gerekçesiyle kız arkadaşını darp etti, ardından da kıza tecavüz etti

Girne’de meydana gelen cinsel tecavüz ve ciddi darp suçlarından tutuklanan 29 yaşındaki Nijerya uyruklu Oluwayanmife Ayomide Ajiboye dün Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru, zanlı Oluwayanmife Ayomide Ajiboye’nin 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Konak Sokak’ta bulunan bir apartman dairesi içerisinde kendisi ile birlikte olmak istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı N.E.S.’yi boğazını sıkarak, darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının akabinde 19 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiğini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını, yastık kılıfı, yatak örtüsü ve çarşafın emare olarak alındığını açıkladı. Polis, 19 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini söyledi. Polis hem zanlıdan hem de 19 yaşındaki kızdan swap örnekleri alındığını ve bu kanıtların incelemesinin yapılacağını belirtti.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

