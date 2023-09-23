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180 bin reçete mercek altında

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Sahte reçete vurgunuyla ilgili tutuklanan iki doktor Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh ile iki eczacı İsmet Tufan ve Simge Sonap’a üçer gün tutukluluk verildi. Mesele ile ilgili bir doktor daha aranıyor

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180 bin reçete mercek altında
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Sahte reçete soruşturması kapsamında polis tarafından tutuklanan iki doktor Niyazi Perk ve Muhammed Alshanableh  ile iki eczacı İsmet Tufan ve Simge Sonap Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Manaş 13 Eylül günü Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Çiğdem Dürüst'ün sahte reçete yazıldığı şüphesi üzerine polise başvurduğunu aktardı. Polis, yurt dışında olan şahıslar adına, bazı hastaların reçetelerine ek olarak kişilerin bilgisi dışında ilaç yazılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, sosyal sigortalı kişilerin haberi olmadan ilaç yazıldığına dair soruşturma kapsamında Ocak- Temmuz ayları arasında yazılan 180 bin reçetenin mercek altına alındığını kaydetti. Polis, Ocak-temmuz ayları arasında devletin ilaçlar için 55 milyon ödeme yaptığını dile getirdi. Polis, adlarına ilaç yazılan yurt dışında bulunan 75 kişinin tespit edilerek, ifadelerinin alındığını kaydetti
Polis memuru, 958 adet reçetenin emare alındığını, 12 kişiden ifade aldıklarını  belirtti. Polis, yapılan soruşturmada Lefkoşa’da faaliyet gösteren İsmet Tufan’a ait Tufan Eczanesi’nin 3 ayrı kişinin haberi olmadan reçetelerine fazladan ilaç yazdığını belirlediklerini ve bu sosyal sigortalı hastaların bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi. Polis, Simge Sonap’ın Arasta isimli eczanesinde de bir hastanın reçetesine fazladan ilaç yazıldığını, bu hastanın da şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Polis, zanlıların el yazı örneklerinin, banka hesaplarının, cep telefonlarının, yazdıkları reçetelerinin, ofislerindeki bilgisayarların inceleneceğini açıkladı. Mesele ile ilgili bir doktorun daha arandığını kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. 
Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para ve mal temin etme suçlarından meseleyle bağlantıları olduğu ihtimali nedeniyle 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.
 
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