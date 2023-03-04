17 ay sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı

Türkmenköy’de 1 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişiden biri olan ve 17 aydır tutuklu yargılanan Abdulhak Mahrous’un, suçsuz olduğu ortaya çıktı

Türkmenköy’de 21 Eylül 2021 tarihinde yapılan operasyonda 1 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişiden biri olan Abdulhak Mahrous’un 17 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklediği davasında savunması üstlenen Avukat Hüseyin Koralp’in savunması sayesinde hakkındaki davalar suçsuz olduğu ortaya çıkınca geri çekildi.

Abdulhak Mahrous 17 ayın ardından cezaevinden tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Abdulhak Mahrous ilk günden itibaren suçsuzluğumun anlaşaılacağını ve özgürlüğüme kavuşacağımı biliyordum. Arkadaş kurbanı oldum aracıma yardım amaçlı aracı olmadığı için aldığım arkadaşımın üzerinde olan uyuşturucu maddeden sorumlu tutuldum ve bu zaman sonra ıspatlandı ve özgürlüğüme kavuştum dedi.

Mahrous ülkesine dönmeden önce son olarak susçsuzluğunun ıspatlanmasına yardımcı olan Avukat Hüseyin Koralp’a, ayrıca adil yargılanma koşullarını oluşturan mahkeme ve savcılığa teşekkür etti.

