banner913
banner885
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
8 0
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
9 0
 
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
13 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
11 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
14 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
14 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
19 0
banner915

17 ay sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı

banner476

Türkmenköy’de 1 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişiden biri olan ve 17 aydır tutuklu yargılanan Abdulhak Mahrous’un, suçsuz olduğu ortaya çıktı

banner825
17 ay sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı
banner721
Türkmenköy’de 21 Eylül 2021 tarihinde yapılan operasyonda 1 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişiden biri olan Abdulhak Mahrous’un 17 aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklediği davasında savunması üstlenen Avukat Hüseyin Koralp’in savunması sayesinde hakkındaki davalar suçsuz olduğu ortaya çıkınca geri çekildi.
Abdulhak Mahrous 17 ayın ardından cezaevinden tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Abdulhak Mahrous ilk günden itibaren suçsuzluğumun anlaşaılacağını ve özgürlüğüme kavuşacağımı biliyordum. Arkadaş kurbanı oldum aracıma yardım amaçlı aracı olmadığı için aldığım arkadaşımın üzerinde olan uyuşturucu maddeden sorumlu tutuldum ve bu zaman sonra ıspatlandı ve özgürlüğüme kavuştum dedi.
Mahrous ülkesine dönmeden önce son olarak susçsuzluğunun ıspatlanmasına yardımcı olan Avukat Hüseyin Koralp’a, ayrıca adil yargılanma koşullarını oluşturan mahkeme ve savcılığa teşekkür etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.