152 reçetenin 17'si usulsüz

Sahte reçete soruşturmasında Dr. Mehmet Faydalı ve eczacı Banu Kuman Tuzlalı da tutuklandı. Polis, Dr. Faydalı'nın Ocak-Ağustos 2023 tarihleri arasında 9 bin 335 reçete düzenlediğini, bunların bin 266'sını eczacı Banu Kuman Tuzlalı'ya yazıldığını ve incelenen 152 reçetenin 17'sinin usulsüz olduğunu açıkladı

Gazimağusa’da sahte reçete soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan Doktor Mehmet Faydalı ile eczacı Banu Kuman Tuzlalı dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlıların, ocak ile ağustos ayları içerisinde, zanlı Banu Kuman Tuzlalı'nın eczanesinde, Mehmet Faydalı’nın muayene etmediği ve ilacı teslim etmediği birçok hastaya, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi evrağı olan reçeteleri düzenleyerek, Sosyal Sigorta Dairesi’ne gönderip, karşılığındaki ücreti almak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlı Mehmet Faydalı’nın KKTC geneline, yazdığı 9 bin 335 reçetenin 1266’sını zanlı Banu Kuman Tuzlalı’nın eczanesine yazdığının tespit ettiğini açıkladı. Polis, Banu Kuman Tuzlalı’nın eczanesine yazılmış olan ve sahte olduğu düşünülen 2 bin 333 reçete bulunduğunu, bu reçetelerden 153 tanesini incelediğini 17’sinin usulsüz olup, 12’sinin zanlı Mehmet Faydalı tarafından yazılmış olduğunu anlattı.

Polis, zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri talep etti. Yargıç, zanlıların, 1’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

