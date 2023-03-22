banner913
banner932
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
20 0
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
10 0
 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Nevruz Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
5 0
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
Gazimağusa Belediyesi’nden mezarlık ve ibadet yerlerine yönelik temizlik
10 0
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi mesaj yayınladı
13 0
Ramazan perşembe günü başlıyor
Ramazan perşembe günü başlıyor
55 0
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
Gençler iyilik geleneğine sahip çıkıyor
21 0
banner915

13 yaşındaki Abdulhey Yıldız kayıp, aranıyor

banner476

banner825
13 yaşındaki Abdulhey Yıldız kayıp, aranıyor
banner931
Lefkoşa’da sakin Abdulhey Yıldız aranıyor.
Polisten verilen bilgiye göre, 19 Mart saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da, sakin Abdulhey Yıldız (E-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı ve henüz geri dönmedi.

-Ani ve gayri tabii ölüm
Dün saat 08.00 sıralarında, Girne’de sakin Mustafa Polat (E-59) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlandı.  Polat,  kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde  tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan 19 Mart’ta Girne’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Meryem Cemiloğlu’nun (K-58) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi”  olduğu tespit edildi.
-Kanunsuz uyuşturucu madde tassarrufu

Dün saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa’da, D.Ş'nin (K-47) kalmakta olduğu  ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı. D.Ş tutuklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.