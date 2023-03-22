13 yaşındaki Abdulhey Yıldız kayıp, aranıyor

Lefkoşa’da sakin Abdulhey Yıldız aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre, 19 Mart saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa’da, sakin Abdulhey Yıldız (E-13) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldı ve henüz geri dönmedi.



-Ani ve gayri tabii ölüm

Dün saat 08.00 sıralarında, Girne’de sakin Mustafa Polat (E-59) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlandı. Polat, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 19 Mart’ta Girne’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Meryem Cemiloğlu’nun (K-58) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tassarrufu



Dün saat 14.30 sıralarında, Gazimağusa’da, D.Ş'nin (K-47) kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı. D.Ş tutuklandı.

