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13 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı

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Zümrütköy'de 13 kişi askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği sırada suçüstü tutuklandı

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13 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı

 
Zümrütköy'de 13 kişi izinsiz ve gizlice 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiği sırada tespit edilip suçüstü tutuklandı.
Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme oturum zanlılardan birinin 14 yaşında olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Atikoğlu, 13 zanlının Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, önceki gün saat 06.10'da Zümrütköy'de, isimlerinin baş harfleri


K.A. , A.M. , K.H.H. , S.E, A.D, N.A ,  A.E. , A.A , H.E.C, A.N. , S.S, F.A, ve M.A.S.’nin izinsiz ve gizlice 1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiği sırada tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anlattı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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