1 Mayıs’ta işçi ölümü…

50 yaşındaki Rustamov, çalıştığı ağılda, makineye sıkışarak can verdi

Ağırdağ’da dün öğleden sonra 50 yaşındaki Sunnatllo Rustamov çalıştığı ağılda makineye sıkışarak can verdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre muhtemelen balyaların iplerini çıkarmaya çalıştığı sırada balyaları parçalamak için kullanılan vagona düşen Rustamov, makine içerisine sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

