1 Mayıs’ta işçi ölümü…

Ağırdağ’da dün öğleden sonra 50 yaşındaki Sunnatllo Rustamov çalıştığı ağılda makineye sıkışarak can verdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre muhtemelen balyaların iplerini çıkarmaya çalıştığı sırada balyaları parçalamak için kullanılan vagona düşen Rustamov, makine içerisine sıkışarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.