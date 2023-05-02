banner913
banner932
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
2 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
4 0
 
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
19 0
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
23 0
Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
6 0
“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
6 0
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
Karşıyaka, kaybederek şampiyon
31 0
banner915

1 Mayıs’ta işçi ölümü…

banner476

50 yaşındaki Rustamov, çalıştığı ağılda, makineye sıkışarak can verdi

banner825
1 Mayıs’ta işçi ölümü…
banner931
Ağırdağ’da dün öğleden sonra 50 yaşındaki Sunnatllo Rustamov çalıştığı ağılda makineye sıkışarak can verdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre muhtemelen balyaların iplerini çıkarmaya çalıştığı sırada balyaları parçalamak için kullanılan vagona düşen Rustamov, makine içerisine sıkışarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.