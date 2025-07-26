Tayland'ın Rayong kentinde yaşayan 44 yaşındaki ThaweesakNamwongsa, bir ay boyunca tek lokma yemek bile yemeden sadece bira içerek hayatını kaybetti. Boşanmış bir baba olan Namwongsa'nın cansız bedeni, kendisiyle birlikte yaşayan 16 yaşındaki oğlu tarafından bulundu.

YEMEK YEMEYİ REDDEDİP SADECE BİRA İÇTİ

Yerel kaynaklara göre Namwongsa, son bir ay içinde hiçbir katı gıda tüketmedi; yalnızca bira içerek yaşadı. Oğlu her gün sıcak yemekler hazırladığını söylese de babası, bunları yemeyi net bir şekilde reddetti.

Trajik olay, genç çocuğun okuldan eve döndüğünde babasını bilinci kapalı halde bulmasıyla ortaya çıktı. Genç, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Namwongsa'nın nöbet geçirdikten sonra yaşamını yitirdiğini belirtti.

ŞİŞELERDEN YATAĞINA YOL YAPMIŞ

Sağlık görevlileri, adamın yatak odasında 100'den fazla boş bira şişesi buldu. Şişeler öyle bir düzende dizilmişti ki odada sadece yataktan kalkıp tekrar dönmeye yetecek kadar dar geçiş yolları bırakılmıştı.

Yetkililer, otopsi işlemlerinin bu hafta içinde yapılacağını açıkladı. Ancak ilk değerlendirmelere göre aşırı alkol tüketiminin ölümde önemli rol oynadığı düşünülüyor. Namwongsa'nın boşandıktan sonra alkol alışkanlığı geliştirdiği ve giderek kendini toplumdan izole ettiği bildirildi.