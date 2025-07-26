Galler'de yaşayan 37 yaşındaki JadeYhnell, 2012 yılında eşiyle birlikte taşınma hazırlığı yaparken çok sevdikleri kedileri Minx'in kaybolmasıyla büyük bir yıkım yaşadı. Kapsamlı bir aramaya rağmen Minx bulunamayınca, çift çaresizce Bristol'daki evlerinden Güney Galler'deki Tredegar'a taşınma hazırlıklarını sürdürdü.

13 YIL SONRA BİR TELEFON GELDİ

Ancak tam 13 yıl sonra Yhnell'ePembrokeshire bölgesindeki Fishguard kasabasında bir veterinerden gelen telefon, beklenmedik mucizeyi de beraberinde getirdi: Çok özledikleri Minx bulunmuştu.

Aynı zamanda bir veteriner hemşiresi olan Yhnell, bilinmeyen numaradan arama geldiğinde telefonu açıp açmamakta kararsız kalmıştı. O anı hatırlarken şunları söyledi:

"Şok oldum, kelimenin tam anlamıyla nutkum tutuldu. Titremekten kendimi alamadım. Eşime 'Minx'i bulmuşlar' dedim. O da çok şaşırdı. Gerçekten harika bir an ve tarif edilemez bir duyguydu. Kötü durumdaydı ama beni hemen tanıdı. Kafasını bana sürtüyor, mırlıyordu. Eşimi görünce de aynı şekilde tepki verdi, onu görmekten de çok mutlu oldu."

HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ ANCAK...

Yhnell, Minx'i evine götürdü ve kedinin sağlığı, Swansea'dekiVetsNow kliniğinde çalışan meslektaşlarının yardımıyla zamanla düzelmeye başladı.

Çiftin küçük kızı ise Minx'eaşık oldu ve onu hemen sahiplenip ilgilenmeye başladı. Yhnell, "Adeta üzerine titredi. Harikaydı ve Minx de öyle" dedi. Ancak ne yazık ki bu mutlu son çok uzun sürmedi... Minx'eagresif bir kanser türü teşhisi kondu ve ailesiyle geçirdiği kısa sürenin ardından 18 yaşında hayatını kaybetti.

Onu çok seven sahibi Yhnell, "Son nefesine kadar mırlıyordu. Gerçekten harika bir kediydi. Ona yeniden kavuştuğumuz için minnettarım. Sanki bize geri dönmesinin bir sebebi vardı; son günlerinde onunla ilgilenmemiz için... Ne kadar sevildiğini biliyordu. Çocuklarımızla tanıştı ve onlar da onu çok sevdi" dedi.