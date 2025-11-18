Fileleftheros gazetesi, yaz ortasında, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) görev yapan bir dedektifin, çocuklara karşı işlenen suçlarla ilgili bir soruşturmaya gizlice katıldığını ve takma isimle özel bir çevrimiçi uygulama kullanan dedektifin şüpheliyi, kendisinin iki çocuklu bir anne olduğuna dair ikna ederek, şüpheliye önce kendi kızına cinsel istismarda bulunduğunu, sonra da küçük yaştaki kız çocuklarına ne gibi istismarlarda bulunma arzusu içinde olduğunu anlattırdığını yazdı.

Gazete, bu konuşmalar üzerine yetkililerin, şüphelinin hesabını bulup bilgilerini analiz etmek için harekete geçtiğini ve ABD polisi ile Europol’den de bilgiler alarak soruşturma başlattığını kaydetti.

Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 45 yaşındaki bir yabancı uyruklu olduğunun tespit edildiğini belirten gazete, şahsın ikametgahının da bulunduğunu ve pazar günü, Rum polisi tarafından gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, şahsın evinde yapılan aramada cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar bulunarak el konulduğu ve dün, mahkemeye çıkarılan şahıs aleyhinde yedi günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.