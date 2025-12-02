Politis gazetesi bugün manşetten yer verdiği haberinde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın demecinde, Amerika’nın Yunanistan ile Türkiye’yi yeni bir bölgesel düzende birbirine bağlayacak köprü olmak istediğine dair açıklaması yanı sıra Kıbrıs’la ilgili söylediklerinin yankı uyandırdığını yazdı.

Gazeteye değerlendirmelerde bulunan analistlerin, “Kıbrıs’ın” ABD’nin uzun süreli rakipler arasındaki iş birliğine odaklanarak bölgede ciddi değişiklikler ileriye götürmek istemesi durumunda hazır olması gerektiğini vurguladığını ilettiği, en azından bu aşamada ABD’nin stratejisinin enerji koridorlarına odaklandığının görüldüğünü belirtti.

Yunanistan ile Türkiye’nin (bu koridorlarda) kritik kavşaklar olduğunu yazan gazete, çözümler bulunması için Kıbrıs boyutunun da önemli olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Öte yandan analistler ABD’nin bölgede uzun yıllardır süren anlaşmazlıkların çözümüne artan bir müdahalede bulunmasına dair olasılıkların az olduğu değerlendirmesinde de bulundu.

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Barrack “Kathimerini’ye” demecinde Amerika’nın Yunanistan ile Türkiye’yi yeni bir bölgesel düzende birbirine bağlayacak köprü olmayı aynı zamanda “Kıbrıs’la ilgili apseyi” iyileştirmeyi istediğini söylemişti.

Habere göre uluslararası ilişkiler uzmanı James Ker-Lindsay gazeteye yaptığı analizde çoğu kişinin Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde iyileşme ve Kıbrıs sorununda çözüm istediğini söylerken, ABD’nin yaklaşımının geçmişteki başarısız çabaların aksine sonuç getirip getirmeyeceği konusunda ise şüpheleri olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Trump’ın bölgeyle ilgili büyük bir stratejiye rehberlik ettiğine inandığını dile getiren enerji analisti Charles Ellinas ise açıklamasında, ABD’nin kısa süre önce Atina’da gerçekleştirilen “P-TEC” isimli enerji sempozyumunda önemli varlık göstermesine atıfta bulundu.

Analist ve “Politia” isimli düşünce kuruluşunun başında bulunan Anna Kukkidi Prokopiu ise değerlendirmesinde, Kıbrıs’ın doğrudan bir kriz noktası teşkil etmediğini ancak geniş bölgede olası bir alevlenme noktası olduğunu dile getirdi.