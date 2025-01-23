Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yarın, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkilerini ele almak üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

AB Komisyonuna göre Kallas, 24 Ocak'ta Türkiye'de resmi temaslar gerçekleştirecek.

Kallas'ın yapacağı üst düzey görüşmelerde bölgesel dış politika konuları, güvenlik ve savunma alanında atılacak adımlar ve Türkiye-AB ilişkilerinin masada olması bekleniyor.

1 Aralık 2024'te görevi devralan Kallas, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün ve Suudi Arabistan'da yapılan Suriye konulu toplantılarda bir araya gelmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 17 Aralık 2024'te Ankara'ya resmi ziyaret düzenlemiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.