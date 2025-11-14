Yunanistan’ın Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthymios Lekkas, önümüzdeki 48 saat içinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Fayların doğası her zaman bilinmiyor” dedi.

Lekkas, Afrika ve Anadolu tektonik plakalarının sınırı ile adanın güneyindeki “Kıbrıs Arkı” olarak adlandırılan eğimli plaka sınırının, Afrika plakası Anadolu plakası altına dalarken dikkate değer bir deprem yaratabileceğini ve bunun Richter ölçeğinde 8’e kadar çıkabileceğini belirtti.

Tarihsel verilere göre Richter ölçeğinde 8 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini, ancak bunun çok aşırı bir durum olduğunu söyleyen Lekkas, M.Ö. 365 yılında Kourion (Limasol yakınları) bölgesinde meydana gelen ve Güney Kıbrıs’ı tamamen yok eden 8 büyüklüğündeki depremi örnek gösterdi.

Buna rağmen, daha küçük depremlerin daha olası olduğunu belirten Lekkas, 1996’daki Baf depremi (6.8 büyüklüğünde) gibi bir depremin tekrar etmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. 1996 depreminde iki kişi ikincil nedenlerle hayatını kaybederken, 2022’de Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.