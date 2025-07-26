O günlerde oyun makinelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte gelişen bu bağımlılık, onu yıllar boyunca sessizce sürükledi. Başlangıçta eğlence için denediği makineler zamanla gece yarılarına kadar süren alışkanlıklara dönüştü; kazandıkça umutlandı, kaybettikçe daha fazlasını geri almaya çalıştı.

Yıllar içinde evini sattı, onu da kumar makinelerinde kaybetti. Gizlediği bağımlılığı nedeniyle ailesiyle bağları sarsıldı, intiharın eşiğine geldi ve defalarca toparlanmaya çalıştı.

En sonunda fiziksel uzaklaşmayla kontrolü kısmen sağladı ancak psikolojik etkiler uzun süre devam etti. Tüm bu süreçte toplamda en az 500 bin dolar kaybettiğini söyleyen kadın, artık kumar reformları için mücadele veriyor ve her kumarbazın lisansla kayıt altına alınmasını savunuyor.