Rum polisinin söz konusu şahsı bulmak için Paralimni bölgesinde araştırmalar yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, polisin söz konusu şahsın fotoğrafını kamuoyuyla paylaştığını kaydetti.

Polisten elde edinilen bilgilere göre söz konusu şahsın tatil için Baf’a gittiğini ve aile üyeleriyle birlikte bir otelde kaldığını yazan gazete, söz konusu şahsın 5 Kasım tarihinde ise birkaç günlüğüne Paralimni’ye gideceğini söylediğini aktardı.

Şahsın izinin o zamandan beri kaybedildiğini ve İngiltere’ye dönen ailesinin ise 10 Kasım’da polise suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden gazete, eşinin söz konusu şahısla defalarca iletişim kurmaya çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını söylediğini iletti.

Polisin halka, söz konusu şahsın yerinin tespit edilmesine yardımcı olabilecek herhangi bir şeyi polise bildirmesi çağrısı yaptığı da kaydedildi.