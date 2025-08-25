Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı basın organlarında yer alan “İzin Kurulu son toplantısında 2 bin 500 adet T izni dağıttı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Arıklı, "Toplantıda yeni bir izin verilmemiş, daha önce verilip iptal edilen izinler hakkında karar üretilmiştir” dedi.

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Bir gazetemizde İzin Kurulunun son toplantısında 2500 adet T izni dağıtıldığına dair iddialar yer almıştır.

Toplantı, daha önce iznini verip, daha sonra iptal ettiğimiz izinlerle alakalı bir toplantı idi. Bilindiği gibi izinleri iptal edilen bu kişiler yargıya başvurarak iptalin gayri kanuni ve siyasi olduğunu iddia etmişlerdi.

Konu mahkemede olduğu için de yaklaşık 2 yıldan beri kimseye yeni izin verilmemişti. Bu süre içerisinde müracaat sayısı 3000'lere ulaşmış ve hakkeden bir çok kişi ise izinlerini alamamışlardı.

Hükümet ortakları bir araya gelerek bu konuyu değerlendirdik ve izin kurulunun önünü açmak ve mahkemeleri yormamak için münhasıran iptal edilen o izinleri yeniden vermeye karar verdik.

Önceki akşam yeni bir izin verilmemiş sadece iptal edilen o izinler hakkında karar verilmiştir.

Ayrıca yeni çıkan yasaya göre kiralık araç izni alanlar izin başına Maliyeye bir asgari ücret para yatıracaktır. Böylece daha önce bu izinler ücretsiz veriliyorken bundan sonra Maliye de para kazanacaktır. Benzer bir uygulama taksi ve Turistik T izinleri içinde yapılacaktır.

Bu izinlerden şu ana kadar geçmiş Hükümetler döneminde aynı usulle yaklaşık 23.000 izin dağıtıldığını da bir kenara not etmekte fayda vardır.

Bir diğer not ise İzin Kurulu her ne kadar Ulaştırma Bakanlığına bağlı gibi görünüyorsa da 9 üyeli bu Kurulda Bakanlığın sadece 2 Temsilcisi vardır. Diğer üyeler İçişleri, Maliye, Ekonomi-Enerji, Polis, Kar-İş, Taksiciler ve Kiralık Arabacılardan gelmektedir."