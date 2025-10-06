Polis Genel Müdürlüğü’nün “Güvenli Okul Projesi” denetimleri kapsamında 6 işyeri işletmecisi ile 205 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Okul çevrelerinde devriye hizmetleri artırıldı, trafik düzeni için ek tedbir alındı

15 Eylül–3 Ekim tarihleri arasındaki denetimlerde, 18 yaşından küçüklere sigara veya tütün ürünü satan 6 işyeri saptandı. Sözkonusu işletmeciler aleyhinde yasal işleme gidildi.

Öğrenci taşımacılığı yapan toplu taşıma araçlarına yönelik trafik denetimlerinde ise çeşitli suçlardan toplam 205 sürücü rapor edildi. 61 sürücü ‘kamu taşıma (yolcu taşıma) işletme izinsiz araç kullanmak’, 69 sürücü ‘kamu taşıma (yolcu taşıma) işletme izninde belirtilen şartlara uymamak’, 29 sürücü ‘mesleki sürücü belgesiz araç kullanmak’, 5 sürücü ‘işletme izninde belirtilen güzergah dışında öğrenci taşımak’, 6 sürücü ‘durak ihlali yapmak’, 4 sürücü ‘aracın sabit koltukları dışında fazla yolcu taşımak’ ve 31 sürücü ise diğer trafik suçlarından ceza aldı.

Proje kapsamında okul çevrelerinde yaya ve araçlı devriye hizmetleri artırıldı, trafik düzeni ve yaya güvenliği için ek tedbirler alındı. Öğrenci taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları sıkı denetime tabi tutulurken, okul çevrelerinde sigara ve tütün ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik kontroller yoğunlaştırıldı.

Bunun yanında, Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda yaşanabilecek olaylara hızlı şekilde müdahale edebilmek için her İlçe Polis Müdürlüğü’nde okullardan sorumlu polisler görevlendirildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, ayrıca, proje kapsamında geliştirilen “Güvenli Okul Projesi Kayıt Programı” sayesinde tehdit oluşturabilecek risklerin okul müdürleri tarafından polis bildirilebileceği kaydedildi.

Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde uygulanmaya başlayan programla aile içi şiddet, akran zorbalığı, siber zorbalık ve yasadışı madde bağımlılığı gibi risklerin de önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınabileceği belirtildi.

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün projenin bir sonraki aşamasında öğrenciler, okul idareleri ve velilere yönelik uyuşturucu madde bağımlılığı, trafik güvenliği, yangınlarla mücadele, akran zorbalığı, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirici ve farkındalık artırıcı eğitimler vermeyi planladığı ifade edildi.