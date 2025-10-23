Fileleftheros gazetesi, aleyhinde internet üzerinde dolandırıcılık, yasadışı faaliyetler aracılığıyla para aklama ve sahte belge beyanı suçlamaları bulunan şahsın mart ayından beri Rum polisi tarafından arandığını ve aleyhinde Avrupa tutukluluk emri de çıkarıldığını yazdı.

Haberde, şahsın Avrupa bankalarından birinde bulunan hesabına denizcilik şirketinden yaklaşık 35 bin ABD doları gönderildiği ve şirketin dolandırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Gazete, şahsın eylül ayında İtalya’da yakalandığını ve önceki gün Güney Kıbrıs’a götürülerek aleyhinde mahkeme süreci başlatıldığını belirtti.