Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 25 Haziran Çarşamba akşamı başlıyor.

Salamis Antik Tiyatro ve Othello Kalesi'nin ev sahipliği yapacağı festival 15 Temmuz Salı akşamına kadar sürecek. Festival kapsamında Candan Erçetin ile Serenad Bağcan da konser verecek.

-Festival Adamlar konseriyle başlıyor

Festival Türkçe alternatif rock müzik gruplarından Adamlar'ın 25 Haziran Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde yer alacak konseriyle başlayacak. Tolga Akdoğan (vokal ve gitar), Gürhan Öğütücü (gitar), Berat İşçioğlu (bas gitar) ve Berkan Tilavel'dan (davul) oluşan grubun konseri dinleyicilere ücretsiz olarak sunulacak.

-Prague Cello Quartet KKTC’de ilk kez sahne alacak

Festival kapsamında 30 Haziran Pazartesi akşamı Prague Cello Quartet (PCQ) konseri gerçekleştirilecek. Othello Kalesi’nde yer alacak konserde PCQ, klasik müzikten film müziklerine, caz, rock ve pop hitlerden özgün düzenlemelere uzanan bir repertuvar sunacak.

-Celtic Legends

İrlanda’nın dans ve müziğini aktaran Celtic Legends grubu ise 1 Temmuz Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da konser verecek.

-Serenad Bağcan, Mağusa Kent Orkestrası eşliğinde sahne alacak

Serenad Bağcan 3 Temmuz Perşembe akşamı Othello Kalesi’nde sanatseverlerle buluşacak. Mağusa Kent Orkestrası ile sahne alacak Bağcan, Türk müziği ve klasik müzik sentezinden oluşan özel bir repertuvar sunacak. Orkestranın şefliğini ise Oskay Hoca üstlenecek.

-Magnetic Faces ve Ezgi Akgürgen

Magnetic Faces Trio, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 4 Temmuz Cuma akşamı Othello Kalesi’nde dinleyicilerle buluşacak. Ethnic Jazz ve Rock müziğini Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasıyla harmanlayan ekip piyano ve synth’de Hüseyin Kırmızı, vurmalılarda Ahmet Akınsel, bas gitarda Özbil Kurtulmuş’tan oluşuyor. Konuk vokalist Ezgi Akgürgen de gruba konserde eşlik edecek.

-Mehmet Ali Sanlikol Quintet...

Besteci, çok enstrümanlı müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol liderliğindeki Mehmet Ali Sanlıkol Quintet, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 7 Temmuz Pazartesi akşamı Othello Kalesi’nde sahne alacak.

-Collectif Medz Bazar ile kültürlerarası barışın sesi

Ermeni ve Türk diaspora müzisyenlerinden oluşan Paris merkezli Collectif Medz Bazar ise 8 Temmuz Salı akşamı Othello Kalesi’nde konser verecek.

-“Kalede Bir Gece”

Achilleas Grammatikopoulos’un yönetmenliğinde “Kalede Bir Gece" isimli oyun 10-11 Temmuz tarihlerinde Othello Kalesi’nde sahnelenecek. Oyunda Rum ve Türk iki Kıbrıslı çiftin kıskançlık ve çatışmalarla dolu gecesini konu alıyor. Dekor ve kostüm tasarımını Giorgos Giannou’nun üstlendiği oyunda, müzik performansları Sais tarafından yapılıyor. Oyuncu kadrosunda İzel Seylani, Zehra Evliya, Giorgos Evagorou, Maria Mesariti ve Anthi Kasinou yer alıyor.

-Candan Erçetin kapanış konseri verecek

Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali’nin kapanış konserinde 15 Temmuz Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro sahnesinde dinleyicilerle buluşacak.

25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında sunulacak tüm etkinlikler saat 21.00’de başlayacak. Festivalin açılış konseri ücretsiz; diğer etkinlikler için bilet fiyatı 300 TL olacak.

Biletler, Kıbrıs Biletcim, Gişe Kıbrıs, Tixcy platformlarından ve Gazimağusa Belediyesi’nden temin edilebilecek.

Festival programı ve etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi 0392 630 0500 numaralı Gazimağusa Belediyesi Kültür İşleri hattından elde edilebilir.