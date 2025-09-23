Polis Genel Müdürlüğü (PGM) 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nün organize edeceği İtfaiye Haftası Etkinlikleri, 25 Eylül Perşembe günü, saat 18.00’de, Pronto Çemberi ile Citroen Trafik Işıkları Kavşağı arasında gerçekleştirilecek İtfaiye Korteji le başlayacak.

Yürüyüşün ardından, İtfaiye Ekipleri tarafından yüksek binada mahsur kalan şahsı kurtarma tatbikatı düzenlenecek. Tüm halkın davetli olduğu etkinlik süresince cadde araç trafiğine kapatılacak.

Hafta süresince, İtfaiye Müdürü TV ve Radyo programlarına katılacak ve İtfaiye ekipleri tarafından tüm ilçelerde, yangınlara karşı alınacak önleyici tedbirler konusunda halka bilgilendirici el broşürü dağıtılacak. Etkinlikler kapsamında ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik yangın eğitimleri düzenlenecek; hasta olan ve emekliye ayrılan itfaiye personeli ziyaret edilecek.

-Kan bağış kampanyası...

26 Eylül Cuma günü, PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nde (Okullar Yolu Sokak-Lefkoşa) kan bağış kampanyası düzenlenecek. 30 Eylül ve 01 Ekim tarihlerinde, Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, PGM-İtfaiye Müdürlüğü ile İlçe İtfaiye Şubeleri arasında Geleneksel 3’üncü Voleybol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, yangınlara karşı bilinçlenmek, yangınla mücadele etmek, olası bir yangın durumunda neler yapılması gerektiğini öğrenmek ve alınacak önleyici tedbirler hakkında toplumun tüm kesimlerini bilgilendirerek farkındalık yaratmak misyonuyla düzenlenecek.



