Türk milletinin egemenliğini simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 17-23 Nisan tarihleri arasında çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 6 ilçedeki okullardan seçilen 17 öğrenci, 22 Nisan Salı günü devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Çarşamba günü saat 08.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Aynı gün, okullarda ve ilçelerde törenler gerçekleştirilecek, Atatürk anıtlarına çelenk sunulacak.

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik programı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, yarın saat 09.15’te açılış kortejiyle başlayacak.

Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Atatürk Büstü’ne çelenk koyacak, ardından Cumhurbaşkanlığı ve Ledra Palace trafik ışıkları güzergahından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek.

-Kortej Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek

Yürüyüşüne Atatürk Büstü önünden başlayacak olan kortej, saat 09.45’te Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Kutlama programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak, şiir okunacak ve dans gösterileri sunulacak.

- Cumhuriyet Meclisi’ndeki tören saat 11.00’de

Cumhurbaşkanlığındaki kutlama programının ardından kortej, Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşarak saat 11.00’de 17-23 Nisan Haftası etkinliklerinin açılışını gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki törende, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak, şiir okunacak, akrobatik dans, modern dans, halk dansları ve cimnastik gösterileri gerçekleştirilecek.

- “IV. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen “IV. Atatürk’ün Çocukları Resim Sergisi"nin açılışı ise saat 18.00’de gerçekleştirilecek. Merkez Lefkoşa Etkinlik ve Kültür Salonu’nda (Açık Pazar) yer alacak sergi, 17-23 Nisan tarihleri arasında mesai saatlerinde gezilebilecek.

-IV. Sprint Yarışmaları 18 Nisan Cuma…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 18 Nisan Cuma günü, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda ilköğretim 4. ve 5. sınıflar düzeyinde “IV. Sprint Yarışmaları” yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Etkinlikler çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Yıldızlar Sahnede Müzik ve Dans Şöleni” ise Güzelyurt festival alanında bulunan Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte öğrenciler dans ve müzik gösterilerini sergileyecek.

- “23 Nisan Basketbol Şöleni”

İkincisi düzenlenecek olan “23 Nisan Basketbol Şöleni” Lefkoşa’da yer alan Yakın Doğu RA25 Spor Salonu’nda 19 Nisan Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacak.

-III. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası finali 21 Nisan’da

“III. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası” final müsabakaları, 21 Nisan Pazartesi günü saat 09.30’da yapılacak. Mağusa Arena’da yer alacak müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren okullara ödülleri verilecek.

- Bu yıl ilk kez “Çocuk Atletizm Festivali” ve “Geleceğin Mucitleri Bilim Şenliği” düzenlenecek

Etkinlikler kapsamında bu yıl ilk kez "Çocuk Atletizm Oyunları Festivali" ve "Geleceğin Mucitleri Bilim Şenliği" düzenlenecek. Çocuk Atletizm Oyunları Festivali, saat 09.00’da İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda, "Geleceğin Mucitleri Bilim Şenliği" ise saat 17.30’da Girne 23 Nisan İlkokulu’nda yapılacak.

-Öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek…

Kutlama programı çerçevesinde, ülke geneli okullardan gelecek öğrencilerden oluşacak heyet, 22 Nisan Salı günü devlet protokolünü ziyaret edecek.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan’ın öncülük edeceği heyette, Lefkoşa’dan 5; Gazimağusa, Girne ve İskele’den 3’er; Lefke’den 2 ve Güzelyurt’tan 1 öğrenci olmak üzere, toplam 17 öğrenci okullarını temsilen yer alacak.

Heyet, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu saat 09.00'da, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i 09.30'da, Başbakan Ünal Üstel’i 10.30'da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı 11.15'te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ise 12.00'de ziyaret edecek.

Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Özle Işıman yönetimindeki Lefkoşa bölge okulları heyeti ise saat 09.00’da Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’yı, 09.30’da Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu’yu, 10.15’te Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi ve 10.30’da Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ’u ziyaret edecek.

-Yeni Meclis'te "çocuk hakları" gündemli temsili toplantı

Aynı gün saat 10.00’da her ilçeden bölge milletvekili sayısı kadar belirlenen toplam 50 öğrenci, yeni Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında, "çocuk hakları" gündemiyle temsili Meclis Genel Kurulu, yeni Cumhuriyet Meclisi’nde toplanacak.

-23 Nisan Çarşamba günü programı…

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 23 Nisan Çarşamba günü saat 08.00’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yapacak.

Gün nedeniyle saat 09.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenerek, Anıt’a çelenk bırakılacak.

Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gün boyunca okullarda ve ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.