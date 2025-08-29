Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılını “Gençlerin Yılı” ilan ettiklerini belirterek, hükümetin hayata geçirdiği ve planladığı icraatları sıraladı.

Üstel, gençlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın merkezinde olacağına vurgu yaparak, yapılan yatırımları şöyle özetledi:

Jimnastik salonu ve hastane projeleri

Sosyal konut yatırımları

“İlk Evim” kredisi uygulaması

Kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarının tamamlanması

4.5G’ye geçiş ve fiber optik yatırımlar

Turizm ve eğitime destek programları

1600 münhal ile iş fırsatları

Gençlere, girişimcilere ve üretime destek paketleri

Paylaşımında istikrarın önemine değinen Üstel, “İstikrarın mimarı UBP; Kıbrıs Türkü’nün huzuru için, egemen ve eşit iki devletli çözüm yolunda kararlılıkla ilerliyor. Bu yolun savunucusu Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’la yola devam” ifadelerini kullandı.