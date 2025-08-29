Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılını “Gençlerin Yılı” ilan ettiklerini belirterek, hükümetin hayata geçirdiği ve planladığı icraatları sıraladı.
Üstel, gençlerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın merkezinde olacağına vurgu yaparak, yapılan yatırımları şöyle özetledi:
Jimnastik salonu ve hastane projeleri
Sosyal konut yatırımları
“İlk Evim” kredisi uygulaması
Kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarının tamamlanması
4.5G’ye geçiş ve fiber optik yatırımlar
Turizm ve eğitime destek programları
1600 münhal ile iş fırsatları
Gençlere, girişimcilere ve üretime destek paketleri
Paylaşımında istikrarın önemine değinen Üstel, “İstikrarın mimarı UBP; Kıbrıs Türkü’nün huzuru için, egemen ve eşit iki devletli çözüm yolunda kararlılıkla ilerliyor. Bu yolun savunucusu Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’la yola devam” ifadelerini kullandı.