Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2024-25 Öğretim Yılı Güz Dönemi burs geç başvurularının 18-19 Kasım tarihinde YÖBİS üzerinden (https://yobis.mebnet.net/) kabul edileceğini duyurdu.

Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda Atatürk büstü rölyef çalışması ve su arıtma odasının açılışı yapıldı Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda Atatürk büstü rölyef çalışması ve su arıtma odasının açılışı yapıldı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, konuyla ilgili açıklamasında, Eylül-Ekim döneminde herhangi bir sebeple başvuru yapamayan ve/veya başvurularını eksik evrak nedeniyle tamamlayamayan öğrencilerin burs başvurularını belirtilen tarihlerde eksiksiz olarak yapmaları gerektiğini belirtti.