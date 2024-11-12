Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2024-25 Öğretim Yılı Güz Dönemi burs geç başvurularının 18-19 Kasım tarihinde YÖBİS üzerinden (https://yobis.mebnet.net/) kabul edileceğini duyurdu.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, konuyla ilgili açıklamasında, Eylül-Ekim döneminde herhangi bir sebeple başvuru yapamayan ve/veya başvurularını eksik evrak nedeniyle tamamlayamayan öğrencilerin burs başvurularını belirtilen tarihlerde eksiksiz olarak yapmaları gerektiğini belirtti.