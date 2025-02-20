Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatları alanındaki uluslararası kuruluşu olan British Council, Birleşik Krallık’taki üniversitelerde eğitim gören Kıbrıslı öğrencilerin tercihlerini açıkladı. Birleşik Krallık Yükseköğretim İstatistik Kurumu (HESA) verilerine göre, 2022-23 akademik yılında 4.780 Kıbrıslı öğrenci Birleşik Krallık üniversitelerine kayıt yaptırdı.

British Council’ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu rakamlar şaşırtıcı değil, çünkü Birleşik Krallık üniversitelerinin mezunları arasında yüksek bir istihdam oranı bulunmaktadır (Birleşik Krallık Hükümeti verilerine göre %87,5). Ayrıca, uluslararası ihtiyaçlara uygun yenilikçi programlar sunulması, eğitim sisteminin esnek ve uygulamaya dayalı olması (45.000’den fazla program seçeneğiyle) ve Birleşik Krallık üniversitelerinin küresel prestiji (dünya liderlerinin dörtte biri Birleşik Krallık’ta eğitim almıştır) de bu tercihte önemli rol oynamaktadır.

Kıbrıslı öğrenciler tarafından en çok tercih edilen beş bölüm sırasıyla İşletme ve Yönetim, Mühendislik ve Teknoloji, Hukuk, Bilgisayar Bilimleri ve Tıp ile ilgili alanlardır.

Bu eğilimleri daha ayrıntılı incelemek ve Kıbrıslı öğrencileri 40’tan fazla Birleşik Krallık üniversitesi ile bir araya getirmek amacıyla, British Council ve Birleşik Krallık Yüksek Komiserliği, 21 Şubat’ta Lefkoşa’da (Hilton Nicosia) ve 22 Şubat’ta Limasol’da (Atlantica Miramare Beach Limassol) bir Birleşik Krallık Eğitim Fuarı düzenlemektedir.

Fuarlar ücretsizdir ve katılım için bu web sitesi üzerinden kayıt yapılabilir. Fuarda ziyaretçiler, farklı eğitim seçeneklerini keşfedebilecekleri ve başvuru süreci ile mevcut burs olanakları hakkında bilgi edinebilecekleri bir dizi seminere katılma fırsatı bulacaklar.

Yeşil Kariyerler: Birleşik Krallık’ta Büyüyen Bir Alan

Birleşik Krallık’taki yeşil istihdam, 2021 ile 2022 yılları arasında %8 oranında artarken, genel istihdam artışı yalnızca %0,5 seviyesinde kalmıştır (Deloitte'un Yeşil İşgücü Dönüşümü için Yol Haritası raporuna göre).

Birleşik Krallık’taki üniversite ortamı, her zaman küresel ve yerel ihtiyaçlara uyum sağlayarak sürdürülebilirlik gündemini destekleyen akademik programlar sunmaktadır. Bu kapsamda, Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik, Çevre Planlaması, İşletme Yönetimi ile Çevre Bilimleri, Çevre Kimyası, Çevre Danışmanlığı, Çevre Mühendisliği ve Çevre Beşerî Bilimleri gibi birçok farklı alanda lisans ve yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Ayrıca, sürdürülebilirlikle ilgili beceriler birçok geleneksel bölümün müfredatına da entegre edilmiştir.

British Council Yükseköğretim Müdürü Pantelitsa Michael, etkinlik hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yılki Birleşik Krallık Eğitim Fuarları, öğrencilere Birleşik Krallık üniversitelerinin sunduğu tüm akademik alanları – fen bilimlerinden sanat dallarına kadar – keşfetme fırsatı sunuyor. Ayrıca, giderek daha fazla önem kazanan yeşil kariyer seçeneklerini de göz ardı etmeden küresel trendleri takip etmelerini sağlıyor.”