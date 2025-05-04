Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Kıbrıs İpek Koza Festivali sürüyor.

Bellapais Köy Meydanı'nda yer alan festival bugün dut fidanı dikimi, Kıbrıs manileri ve şarkı dinletisi, ipek böceği ve seramik atölyeleri, dans gösterileri, konserler ve şiir dinletisi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Festival Yağmur Özeren ve Serhan Candaş’ın saat 17.45’te başlayacak final konseri ile sona erecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre iki günlük festivalin ilk gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sabah 10.00’da stantların açılması ve dünya müzikleri yayınıyla başlayan festival, 20. yıl özel sergisi “Kıbrıs’ın Çiçekleri” açılışı ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Günün ilerleyen saatlerinde Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun halk dansları gösterisi, Gizem & Utku Yerebakan konseri, Senay Ekingen’in ipek koza ve el işleri sunumu ve ipek koza el işi atölyeleri gerçekleştirildi. Girne Genç Sanat Severler Derneği’nin halk dansları gösterisinin ardından, Berk Çomunoğlu ve Hüseyin Altan Trio konserleri yapıldı.

Festivali dün Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da ziyaret ederek stantları gezdi ve üreticilerle sohbet etti.