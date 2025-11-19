Curaçao ve Haiti Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Dick Advocaat'ın çalıştırdığı 150 bin nüfuslu Curaçao tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Dünya Kupası Elemeleri'nde yenilgi yüzü görmeyen Advocaat'ın ekibi organizasyona katılan en küçük ülke olarak kayıtlara geçti.

Gruptaki son maçında Jamaika ile 0-0 berabere kalan Curaçao 12 puan topladı.

Curaçao'nun kadrosunda Konyaspor'dan Riechedly Bazoer ve Bandırmaspor'dan Leandro Bacuna da yer alıyor.

HAİTİ 52 YILLIK HASRETE SON VERDİ

Dünya Kupası Elemeleri'nde bir başarı hikayesi de Haiti'den geldi.

C Grubu'nda yer alan Haiti, son maçında Nikaragua'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı.

Haiti, son olarak 1974 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.