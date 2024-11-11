Dipkarpaz’da Apostolos Andreas Manastırı’nın araç park yerinde iki grup arasında çıkan ve başkalarının da karıştığı kavgada yaralananlar olurken, tutuklu olarak polis binasına getirilenlerden biri sandalyeyle kapı camını kırdı.

Olay önceki gün 11.00 sıralarında oldu.

Dipkarpaz’da, Apostolos Andreas Manastırı araç park yerinde, aralarında önceden bulunan husumet nedeniyle çıkan tartışma neticesinde; 38 yaşındaki isminin baş harfleri M.A. ve 33 yaşındaki isminin baş harfleri A.A bir taraf olup,

17 yaşındaki isminin baş harfleri E.G, 32 yaşındaki isminin baş harfleri B.G ve 35 yaşındaki isminin baş harfleri Y.G. diğer taraf olarak elleri ve ayaklarıyla birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavga etti.

Bu kavganın ardından yaşları 17 ile 44 arasında değişen 10 kişi bir taraf olup 5 kişi diğer taraf olarak kanunsuz şekilde toplanarak kavga etti.

Kavga esnasında 34 yaşındaki isminin baş harfleri C.D., 30 yaşındaki isminin baş harfleri Y.G.’nin burnuna yumruk vurmak burun kemiğinin kırılmasına; 32 yaşındaki isminin baş harfleri B.G, 30 yaşındaki isminin baş harfleri A.A.’ya yumruk ve tekme vurarak sağ el orta parmağının kırılmasına yol açtı.

Kavga sonrası polis binasına getirilen 37 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.A. ise polis binasında bulunan iki şahsı darp etmek niyetiyle, polis binasının giriş kapısının camına plastik sandalyeyle vurarak kırdı ve devlet malına zarar verdi.

Polis, olaya karışan tüm şahısları tutukladı.