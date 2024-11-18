Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), toplumun temel tüketim maddelerinden olan patates fiyatlarına tepki göstererek, “130-140TL’ye satılan patates bu ülkenin iflasıdır.” dedi.

KTEZO Yönetim Kurulu, ülkedeki patates fiyatlarına ilişkin açıklama yaparak, patates ülkesinde birkaç gündür 130-140 TL’ye patates satılmaya başladığını belirterek, “Patates, et, süt gibi bir halkın, toplumun temel tüketim maddesidir. Ne ejder, ne de mangodur. Bu fiyatları kim, nasıl açıklayacak? Hemen söylemek gerekirse, arzla, taleple, denetimle açıklamaya kalkışmasın.” ifadelerini kullandı.

Oda, açıklamasında devamla, şunları kaydetti:

“Gündemimizde, üretim yok, tedarik yok, fiyat yok... Ne yönetiyoruz, ne yönetebiliyoruz. Başka türlü söylersek, TÜK gibi kurumları çökertmenin, devre dışı bırakmanın ta kendisidir bu gördüklerimiz. Patates gibi bir ürünü soğuk hava depolarında tutup eksikliğinde halka arz edebilen bir kurumdu TÜK... Şimdi tüm bu sorumlulukları yerine getiren kuruluşların yerinde yeller esiyor.”

“Patatesi dahi satın alamayan bir çoğunluğun olduğu bir ülke yarattık.” diyen Oda, “Bu enflasyon ve pahalılıkla birlikte sadece hane halkı çökmüyor, ülke çöküyor. Bu fiyatlarla ne sanayi, ne otel, ne kafe ne de restoran bıraktık. 130-140 TL’ye patates fiyatı bu ülkenin iflasından başka bir şey değildir.” dedi.