Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 26 Polis Subayı, 16 Polis Çavuşu, 78 Polis ve İtfaiye Memuru ile 10 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere toplam 130 polis mensubunun görev yeri değiştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni görevlendirmeler 22 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada, ayrıca 11 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini tamamlayan toplam 187 Polis Memuru adayının da ilk atamalarının yapıldığı belirtildi.