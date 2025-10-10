Türkiye İş Bankası, Ada’daki 70. yılı vesilesiyle Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim görecek 10 başarılı üniversite öğrencisinin dört yıllık eğitim giderleri, İş Bankası tarafından karşılanacak.

- Akşahin

Bankadan verilen bilgiye göre, İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Bankanın KKTC Ülke Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün burada, acılarımızı umuda dönüştüren anlamlı bir amaç için bir araya geldik.” dedi.

“Hepimizin yüreğini derinden sarsan, depremde kaybettiğimiz gençlerimizin ailelerinin kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, kayıplarımızı unutturmamak ve onların hayallerini yaşatmak için çok kıymetli bir mücadele veriyor.” diyen Akşahin, kendilerinin de bu değerli mücadeleye destek olmanın sorumluluğunu yürekten hissettiklerini belirtti.

Akşahin, “Biliyoruz ki eğitim, bir toplumun en güçlü temeli; geleceğe bırakabileceğimiz en güçlü mirastır.” ifadesini kullandı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği aracılığıyla 10 üniversite öğrencisinin eğitimini üstlenmekten duydukları onuru ifade eden Akşahin, bu desteğin, gençlerin yolunu aydınlatacağına, hayallerine ulaşmalarına yardımcı olacağına ve ülkeye değer katacak yeni başarı hikâyelerinin yazılmasına vesile olacağına inandıklarını söyledi.

Akşahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak sizler, yaşanan acıyı geleceğe umut taşıyan bir güce dönüştürdünüz. Bizler de sizin bu azminize, bu fedakârlığınıza yürekten saygı duyuyoruz. Umuyorum ve inanıyorum ki, eğitimine katkı sağlayacağımız öğrencilerimiz, çok çalışarak kaybettiğimiz evlatlarımızın ışığını başarıyla yaşatacaklardır.”

- Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, imzalanan protokol çerçevesinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören 10 öğrenciye eğitim süreleri boyunca burs imkânı sağladıklarını belirtti.

“Bu anlamlı iş birliği, kaybettiğimiz şampiyonlarımızın adını eğitim yoluyla yaşatma idealimizin önemli bir adımıdır. Onların yarım kalan hayallerini, gençlerimizin geleceğine umut ve ışık olacak projelerle sürdürmeye kararlıyız.” diyen Karakaya, eğitimin, toplumun en sağlam temeli olduğuna inandıklarını ifade etti.

Cehaletin ve vicdansızlığın sebep olduğu acıların bir daha yaşanmaması için her adımda bilimi, eğitimi ve adaleti rehber edineceklerini kaydeden Karakaya, “Bu projeye katkı koyan Türkiye İş Bankası’na ve bizlere güvenerek yol arkadaşımız olan tüm destekçilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şampiyonlarımızın adını yaşatmak, onların bize bıraktığı emanete sahip çıkmak, en büyük sorumluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.