Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ve Sağlık Birimi personelleri, Gazimağusa Kaymakamlığı personeli ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla geçtiğimiz Cuma akşamı Suriçi ve İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren restoran, meyhane ve barlara yönelik kapsamlı gece denetimi gerçekleştirdi.

Toplam 14 işletmenin kontrol edildiği denetimlerde mevzuatta yer alan izin belgeleri, hijyen koşulları, ürün saklama şartları ve genel işletme düzeni incelendi.

Yapılan kontroller sonucunda 3 işletmeye evrak eksiklikleri ve hijyen koşullarına uyulmaması nedeniyle cezai işlem uygulanırken, 7 işletmeye çeşitli eksiklikler nedeniyle ihbar verildi. Ayrıca 3 işletmede son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edilen ürün ve içecekler ekipler tarafından müsadere edilerek imha edildi.