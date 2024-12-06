Lefkoşa’da önceki gün yere düşürülen 29 bin TL nakit parayı çalan şahıs, tutuklandı.

Saat 07:35–08:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, bir şahsın aracından indiği esnada ceketinin cebinde bulunan 29 bin TL nakit parayı düşürmek suretiyle kaybettiği polise bildirildi.

Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu paranın 29 yaşındaki Akacan Muradova tarafından bulunarak çalındığı ve paraların tasarrufunda bulunduğu tespit edildi.

Sirkat suçundan tutuklanan Akacan Muradova dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Akacan Muradova’nın 4 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde iş yerine girmek üzere aracını park edip, inerken M.O.’nun cebinden düşürdüğü 29 bin TL parayı bularak, sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, iş yerinde tespit edilerek, tutuklanan zanlının parayı eve götürdüğünü söylediğini aktardı.

Zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada paranın yatak odasındaki dolapta kıyafetlerinin arasında bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının olay günü giydiği kıyafetlerle olayda kullandığı bisikletin emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının aktif üniversite öğrencisi ve Türkmenistan uyruklu olduğunu kaydederek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.