Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Özal Çağlayan, Mehmet Volkan Çelik

Mormenekşe: Haluk, Ertan, İsaac, Fetin, Tugay, Aziz, Mehmetali(Arda), Sami(Aygün), Ramazan(Erdoğ), Bülent(Ahmetcan), Erhan.

Yeniboğaziçi: Emre, Ahmet, Ali, Enes, Süleyman, Hasan, Eli Amir(Hüseyin), Serhat, Mustafa(Berat), Ramadan, İbrahim(İsmail).

Goller: Dk.45+1 Mustafa, Dk. 52 ve 87 Serhat, Dk. 85 Ramadan(Yeniboğaizçi)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 29. Haftasında bölge derbisi olarak nitelendirilen Mormenekşe ile Yeniboğaziçi karşı karşıya geldi.

Mormenekşe’nin geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında Yeniboğaziçi’nin 2. Lik veya play-off maçlarında iyi yerde başlaması acısında önemli olan mücadelede Yeniboğaziçi rakibini ilk devrenin uzatmasında ve ikinci devrede bulduğu gollerle 4 – 0 mağlup etti.

Karşılıklı ataklarla başlayan karşılaşmada ilk devrede ilk 30 dakikada her iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Dk. 42 Sağ kanattan gelişen Yeniboğaziçi atağında Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Enes hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Dk. 45+1 Mormenekşe takımının topla çıkarken kaptırdığı topla buluşan Serhat sağ kanattan son çizgiye inerek arkaya kaldırdığı topa kafayı vuran Mustafa kalecinin müdahalesine rağmen golü atarak skoru 0-1 yaptı.

Dk.52 Yeniboğaziçi’nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Ramadan’ın ortasında Ertan’ın kafasından seken topa arka direkte Serhat kafayla dokunarak ağlara gönderdi. 0-2

Dk. 60 Mormenekşe atağında Yeniboğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Erhan’ın vuruşunda kaleci Emre gole izin vermedi.

Dk. 76 Erhan kaleciyle karşıya vuruşunda kaleci Emre yine gole izin vermedi.

Dk. 85 Yeniboğaziçi kontratağında topla buluşan Ramadan topla ceza sahası önüne gelerek sert şutunda top köşeden ağlara gitti.0-3

Dk.87 Yine hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Mormenekşe ceza sahası içinde topla buluşan Serhat kalecinin yanında topu ağlara göndererek skoru belirledi.0-4

Bu sonuçla Yeniboğaziçi puanını 54 yaparak 3. sıraya yükseldi.