Stat: K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Ali Özer, Yusuf Atlar, Burak Yiğit
K.Kaymaklı: Hakkı, Mehmet(Mert), Gökhan, Derviş, Deran, Ferhat, Arda, Tuğrul(Ümitcan), Toykan(Mehmet Öztürk), Halil(Hasan), Yağış.
Hamitköy: Raif, Salih, Mehmetali(Adem), Hasan Tulum, Cumali, Sinan, Mehmet, İlker, David, Emre (Emre)Hasan Karahüseyin,
Goller: Dk. 29 Halil Turan(Pen) ve Dk. 87 Hasan Çakır (K.Kaymaklı)
Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 29. Haftasında süper lige doğrudan çıkmak isteyen ve 2. Sırada bulunan K.Kaymaklı ile play-off iddiası olan Hamitköy karşı karşıya geldi.
Mutlak galibiyet için sahaya çıkan K.Kaymaklı takımı 29. Dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Halil Turan golünü atarak skoru 1 – 0 yaptı.
K.Kaymaklı takımı farkı artırmak için yüklense de aradığı golü bulmakta zorlanırken, 87. Dakikada oyuna ikinci devrede giren Hasan Çakır’ın ayağından bulduğu golle skoru 2- 0 yaptı ve bu gol maçın da skoru oldu.
Bu sonuçla K.Kaymaklı takımı puanını 56 yaparak 3. sıradaki Yeniboğaziçi’nin 2 puan önünde son haftaya 2. sırada girdi.
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
29
|
19
|
4
|
6
|
54
|
31
|
23
|
61
|
2.
|
29
|
17
|
5
|
7
|
85
|
30
|
55
|
56
|
3.
|
29
|
16
|
6
|
7
|
58
|
28
|
30
|
54
|
4.
|
28
|
16
|
4
|
8
|
49
|
27
|
22
|
52
|
5.
|
29
|
15
|
6
|
8
|
43
|
23
|
20
|
51
|
6.
|
29
|
14
|
4
|
11
|
57
|
42
|
15
|
46
|
7.
|
29
|
12
|
8
|
9
|
43
|
36
|
7
|
44
|
8.
|
29
|
12
|
7
|
10
|
45
|
39
|
6
|
43
|
9.
|
28
|
13
|
4
|
11
|
43
|
37
|
6
|
43
|
10.
|
29
|
11
|
9
|
9
|
41
|
43
|
-2
|
42
|
11.
|
29
|
9
|
11
|
9
|
40
|
42
|
-2
|
38
|
12.
|
29
|
8
|
8
|
13
|
45
|
40
|
5
|
32
|
13.
|
29
|
9
|
5
|
15
|
43
|
55
|
-12
|
32
|
14.
|
29
|
9
|
4
|
16
|
51
|
71
|
-20
|
31
|
15.
|
29
|
2
|
9
|
18
|
18
|
76
|
-58
|
15
|
16.
|
29
|
1
|
2
|
26
|
16
|
111
|
-95
|
5