Stat: K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yusuf Atlar, Burak Yiğit

K.Kaymaklı: Hakkı, Mehmet(Mert), Gökhan, Derviş, Deran, Ferhat, Arda, Tuğrul(Ümitcan), Toykan(Mehmet Öztürk), Halil(Hasan), Yağış.

Hamitköy: Raif, Salih, Mehmetali(Adem), Hasan Tulum, Cumali, Sinan, Mehmet, İlker, David, Emre (Emre)Hasan Karahüseyin,

Goller: Dk. 29 Halil Turan(Pen) ve Dk. 87 Hasan Çakır (K.Kaymaklı)

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 29. Haftasında süper lige doğrudan çıkmak isteyen ve 2. Sırada bulunan K.Kaymaklı ile play-off iddiası olan Hamitköy karşı karşıya geldi.

Mutlak galibiyet için sahaya çıkan K.Kaymaklı takımı 29. Dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Halil Turan golünü atarak skoru 1 – 0 yaptı.

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K.Kaymaklı takımı farkı artırmak için yüklense de aradığı golü bulmakta zorlanırken, 87. Dakikada oyuna ikinci devrede giren Hasan Çakır’ın ayağından bulduğu golle skoru 2- 0 yaptı ve bu gol maçın da skoru oldu.

Bu sonuçla K.Kaymaklı takımı puanını 56 yaparak 3. sıradaki Yeniboğaziçi’nin 2 puan önünde son haftaya 2. sırada girdi.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mormenekşe GBSK

29

19

4

6

54

31

23

61

2.

Küçük Kaymaklı TSK

29

17

5

7

85

30

55

56

3.

Yeniboğaziçi DSK

29

16

6

7

58

28

30

54

4.

Atoll Kozanköy KSK

28

16

4

8

49

27

22

52

5.

Türk Ocağı Limasol SK

29

15

6

8

43

23

20

51

6.

Binatlı YSK

29

14

4

11

57

42

15

46

7.

Hamitköy ŞHSK

29

12

8

9

43

36

7

44

8.

M. Hacıali Yılmazköy SK

29

12

7

10

45

39

6

43

9.

Serveroğlu Geçitkale GSK

28

13

4

11

43

37

6

43

10.

Yalova SK

29

11

9

9

41

43

-2

42

11.

Düzkaya KOSK

29

9

11

9

40

42

-2

38

12.

Lapta TBSK

29

8

8

13

45

40

5

32

13.

Northernland Dipkarpaz SK

29

9

5

15

43

55

-12

32

14.

Ünimar Maraş GSK

29

9

4

16

51

71

-20

31

15.

Vadili TÇBSK

29

2

9

18

18

76

-58

15

16.

Çanakkale TSK

29

1

2

26

16

111

-95

5