Stat: K.Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer, Yusuf Atlar, Burak Yiğit

K.Kaymaklı: Hakkı, Mehmet(Mert), Gökhan, Derviş, Deran, Ferhat, Arda, Tuğrul(Ümitcan), Toykan(Mehmet Öztürk), Halil(Hasan), Yağış.

Hamitköy: Raif, Salih, Mehmetali(Adem), Hasan Tulum, Cumali, Sinan, Mehmet, İlker, David, Emre (Emre)Hasan Karahüseyin,

Goller: Dk. 29 Halil Turan(Pen) ve Dk. 87 Hasan Çakır (K.Kaymaklı)

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 29. Haftasında süper lige doğrudan çıkmak isteyen ve 2. Sırada bulunan K.Kaymaklı ile play-off iddiası olan Hamitköy karşı karşıya geldi.

Mutlak galibiyet için sahaya çıkan K.Kaymaklı takımı 29. Dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Halil Turan golünü atarak skoru 1 – 0 yaptı.

K.Kaymaklı takımı farkı artırmak için yüklense de aradığı golü bulmakta zorlanırken, 87. Dakikada oyuna ikinci devrede giren Hasan Çakır’ın ayağından bulduğu golle skoru 2- 0 yaptı ve bu gol maçın da skoru oldu.

Bu sonuçla K.Kaymaklı takımı puanını 56 yaparak 3. sıradaki Yeniboğaziçi’nin 2 puan önünde son haftaya 2. sırada girdi.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

